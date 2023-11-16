Праздник 17 ноября 2023 года: старинные приметы, запреты и обязательные дела Евгения КомароваВ эту пятницу 17 ноября 2023 года церковь чтит преподобного Иоанникия Великого, а также епископа Мирского Никандра и пресвитера Ермия.
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