Праздник 17 ноября 2023 года: старинные приметы, запреты и обязательные дела Евгения КомароваВ эту пятницу 17 ноября 2023 года церковь чтит преподобного Иоанникия Великого, а также епископа Мирского Никандра и пресвитера Ермия.