РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 182 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Андросов
    Этот дебил обсудит с другим дебилом что? Да, два дебила это сила! Есть что обсудить! У Блинкена вид кастрированного к...Блинкен в ходе ви...
  • Сергей Иванов
    Ну и дура.Зеленская встрети...
  • Дмитрий Боев
    Вот и вывод. Не хотят идти воевать и сдаются не потому, что поняли, что занимаются не делом, а потому, что стало опас...Кадры Минобороны ...

Спецназ начал разгонять участников протеста против закона об иноагентах в Грузии

Спецназ начал разгонять участников протеста против закона об иноагентах в Грузии

ИЗВЕСТИЯ Спецназ разогнал демонстрантов у грузинского парламента в Тблиси. Полиция расчищает территорию, чтобы не дать провокаторам помешать депутатам войти в правительственное здание – сегодня там комитет по юридическим вопросам рассмотрит там законопроект об иностранном влиянии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх