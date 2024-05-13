Спецназ начал разгонять участников протеста против закона об иноагентах в Грузии

ИЗВЕСТИЯ Спецназ разогнал демонстрантов у грузинского парламента в Тблиси. Полиция расчищает территорию, чтобы не дать провокаторам помешать депутатам войти в правительственное здание – сегодня там комитет по юридическим вопросам рассмотрит там законопроект об иностранном влиянии.
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