Спецназ начал разгонять участников протеста против закона об иноагентах в Грузии

ИЗВЕСТИЯ Спецназ разогнал демонстрантов у грузинского парламента в Тблиси. Полиция расчищает территорию, чтобы не дать провокаторам помешать депутатам войти в правительственное здание – сегодня там комитет по юридическим вопросам рассмотрит там законопроект об иностранном влиянии.