Таможенная служба приняла делегацию таможенного органа Армении с ознакомительным визитом для участия в курсах повышения квалификации кинологов, в которых также принял участие представитель Japan Tobacco International (JTI) в Армении.
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