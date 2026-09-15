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На Украине планируемый дефицит бюджета на 2027 год превысит $37 млрд

На Украине планируемый дефицит бюджета на 2027 год превысит $37 млрд

Проект государственного бюджета Украины на следующий год подготовлен кабинетом министров с дефицитом в 1666,1 млрд гривен ($37,3 млрд).

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