На Украине планируемый дефицит бюджета на 2027 год превысит $37 млрд

Проект государственного бюджета Украины на следующий год подготовлен кабинетом министров с дефицитом в 1666,1 млрд гривен ($37,3 млрд).
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