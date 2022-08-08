"Чуть не погиб": "душераздирающий" случай произошёл в Приморье

Потерянный котенок дальневосточного леопарда отловлен в Приморье. Об этом сообщили Сотрудники ФГБУ "Земля леопарда", которые спасли обнаруженного в одиночестве четырехмесячного леопарденка у границ национального парка.
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