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Царьград

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«За точкой невозврата»: Кущ раскрыл, что творится с демографией на Украине

«За точкой невозврата»: Кущ раскрыл, что творится с демографией на Украине

Аналитик Кущ заявил, что демографическая ситуация на Украинепрошла точку невозврата.Украина утратила половину своего демографического потенциала и прошла точку невозврата.

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