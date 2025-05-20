Пираты Балтики: почему Эстония провоцирует Россию в Финском заливе? Ирина ВальковаВ последние месяцы в акватории Финского залива обострилась напряжённость — небольшие прибалтийские государства, входящие в НАТО, всё активнее ведут себя агрессивно по отношению к судам, идущим в российские порты.