Пираты Балтики: почему Эстония провоцирует Россию в Финском заливе? Ирина ВальковаВ последние месяцы в акватории Финского залива обострилась напряжённость — небольшие прибалтийские государства, входящие в НАТО, всё активнее ведут себя агрессивно по отношению к судам, идущим в российские порты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии