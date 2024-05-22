В офисе президента Ирана раскрыли детали крушения вертолета Раиси

Тумана на траектории полета разбившегося вертолета президента Ирана не наблюдалось, погода была летная, сообщил глава администрации президента Голам-хоссейн Эсмаили, находившийся в другом вертолете в составе делегации.
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