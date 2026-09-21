Ещё 40 дней и СВО кончится? Зеленский выдал новый план. И полковник Баранец ответил

Чего не хватает Украине для победы? Одни скажут, что денег. Вторые: оружия. Третьи посетуют на дефицит живой силы.
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