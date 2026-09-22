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«Родила в унитаз»: 34-летняя медсестра из Уфы не села в тюрьму за смерть сына

«Родила в унитаз»: 34-летняя медсестра из Уфы не села в тюрьму за смерть сына

Год назад в столице Башкортостана произошла трагедия: женщина, работавшая медсестрой, родила сына в унитаз и утопила его…Год назад в столице Башкортостана произошла трагедия: женщина, работавшая медсестрой, родила сына в унитаз и утопила его… Трагедия произошла в Уфе год назадНоворожденный скончался, а сегодня нерадивой матери вынесли приговор.

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