«Родила в унитаз»: 34-летняя медсестра из Уфы не села в тюрьму за смерть сына

Год назад в столице Башкортостана произошла трагедия: женщина, работавшая медсестрой, родила сына в унитаз и утопила его…Год назад в столице Башкортостана произошла трагедия: женщина, работавшая медсестрой, родила сына в унитаз и утопила его… Трагедия произошла в Уфе год назадНоворожденный скончался, а сегодня нерадивой матери вынесли приговор.