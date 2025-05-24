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Татар-информ

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Психиатр: «Вопреки мнению, препараты от шизофрении не превращают человека в овощ»

Психиатр: «Вопреки мнению, препараты от шизофрении не превращают человека в овощ»

Может ли шизофрения возникнуть у ребенка? Правда ли, что лекарства превращают человека в растение? Как правильно вести себя, если заболел близкий? Об этом во Всемирный день осведомленности о шизофрении, который отмечается сегодня, 24 мая, «Татар-информу» рассказал врач-психиатр Республиканской клинической психиатрической больницы РТ Ренат Гафуров.

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