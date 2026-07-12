Удары по Киеву и Одессе: Украина готовится вступить в каменный век, Зеленский смывается за кордон США не смогли зафиксировать пуски «Искандеров», по бандерштату прилетело, откуда не ждали Радомир Маркуш Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press В ночь на 11 июля наши Вооруженные силы нанесли групповые удары по военным объектам в Киеве и Одесской области.