Польское издание: Если бы не Красная Армия, то мы, как нация, перестали бы существовать

Польская газета Myśl Polska на своих страницах напомнила полякам, что существованием своего государства, да и вообще своим существованием они обязаны Красной Армии, спасшей их от немецких нацистов в годы Второй мировой войны.
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