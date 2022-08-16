Смертельное ДТП произошло на объездной дороге под Уссурийском

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства автоаварии со смертельным исходом в Уссурийском городском округе на 665 км объездной трассы, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.
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