Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«Нам враги не нужны, у нас есть Первый канал»: на федеральных каналах нет места для настоящих патриотов, зато есть для «испуганных»

«Нам враги не нужны, у нас есть Первый канал»: на федеральных каналах нет места для настоящих патриотов, зато есть для «испуганных»

Друзья, никто не задумывался, почему наши федеральные телеканалы в свои сетки вещания не включают артистов, которых можно назвать настоящими патриотами России? Абсолютное большинство людей знают Юлию Чичерину, Валентину Лисицу, Валерия Кипелова, Ярослава Дронова (Шаман).

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Комментарии
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ВК
Вад Кук
Почему президент терпит эту шваль на тв которая в период сво не пускает патриотов на экран это же настоящие враги которые присосались к госкормушке и сколько еще смотреть на этих уродов
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4 час.

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