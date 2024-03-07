«Нам враги не нужны, у нас есть Первый канал»: на федеральных каналах нет места для настоящих патриотов, зато есть для «испуганных»

Друзья, никто не задумывался, почему наши федеральные телеканалы в свои сетки вещания не включают артистов, которых можно назвать настоящими патриотами России? Абсолютное большинство людей знают Юлию Чичерину, Валентину Лисицу, Валерия Кипелова, Ярослава Дронова (Шаман).
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