Александр Вучич приглашает Путина и Трампа на переговоры

Сербский президент Александр Вучич выступил с неожиданной инициативой предложить Белград в качестве площадки для переговоров между президентом России Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом.
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