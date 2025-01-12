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Александр Вучич приглашает Путина и Трампа на переговоры

Александр Вучич приглашает Путина и Трампа на переговоры

Сербский президент Александр Вучич выступил с неожиданной инициативой предложить Белград в качестве площадки для переговоров между президентом России Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом.

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