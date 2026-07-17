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Спрогнозирован срок выплаты Украиной долгов перед Западом

Спрогнозирован срок выплаты Украиной долгов перед Западом

Самые оптимистичные для Украины прогнозы по выплате долгов перед Западом будут выходить за рамки текущего века, убежден доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков.

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