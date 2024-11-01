Объяснено, как россияне с доходом 80 тысяч могут увеличить пенсию на 8%

Россияне с доходом от 80 тысяч рублей в месяц могут получить прибавку к пенсии в размере 7,5-8% от зарплаты, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александр Абрамов.