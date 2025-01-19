Депутат ГД Глазкова предложила направлять часть доходов от экспорта нефти россиянам Ирэн ОрлонскаяЧлен Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Анжелика Глазкова предложила создать в России Фонд социальной справедливости.
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