YADRO: жидкостное охлаждение защитит дата-центры РФ от "выбитых зубов" и перегрева

Российским дата-центрам в ближайшие годы придется переходить от традиционного воздушного охлаждения к гибридным и полностью жидкостным системам из-за стремительного роста вычислительных нагрузок, связанных с развитием искусственного интеллекта (ИИ).
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