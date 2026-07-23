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YADRO: жидкостное охлаждение защитит дата-центры РФ от "выбитых зубов" и перегрева

YADRO: жидкостное охлаждение защитит дата-центры РФ от "выбитых зубов" и перегрева

Российским дата-центрам в ближайшие годы придется переходить от традиционного воздушного охлаждения к гибридным и полностью жидкостным системам из-за стремительного роста вычислительных нагрузок, связанных с развитием искусственного интеллекта (ИИ).

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