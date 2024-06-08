Объем введенного жилья по реновации превысит 6 млн кв. м к концу года

311 жилых комплексов построили с момента старта программы реновации в столице, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов на площадке XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)