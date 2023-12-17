Кто на самом деле отпустил Чубайса, и почему Путин не стал отвечать на этот вопрос на Прямой линии

Напомним, еще в конце марта прошлого года появилась информация о том, что рыжий Толик покинул пост спецпредставителя президента РФ по вопросам устойчивого развития и вылетел из страны в неизвестном направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии