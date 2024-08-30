Станция «Рыбацкое» закрыта на вход и выход по техническим причинам

Движение осуществляется до станции «Обухово» В пятницу, 30 августа, в 09:54 пресс-служба петербургского метрополитена сообщила, что станция метро «Рыбацкое» закрыта на вход и выход по техническим причинам.
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