Брухунова, Авраам Руссо и Евгений Ваганович – прямая связь

Петросян и Брухунова. Фото из открытого доступа Лидия ГубинаОдин удивительный факт из юности известного инстаграм-блогера Татьяны Брухуновой объяснил невероятный поворот её личной жизни – внимательные журналисты добрались до информации о том, что когда-то женщина была председателем местного клуба фанатов творчества Авраама Руссо, который действовал в конце нулевых в её родном городе.