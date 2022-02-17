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Брухунова, Авраам Руссо и Евгений Ваганович – прямая связь

Брухунова, Авраам Руссо и Евгений Ваганович – прямая связь

Петросян и Брухунова. Фото из открытого доступа Лидия ГубинаОдин удивительный факт из юности известного инстаграм-блогера Татьяны Брухуновой объяснил невероятный поворот её личной жизни – внимательные журналисты добрались до информации о том, что когда-то женщина была председателем местного клуба фанатов творчества Авраама Руссо, который действовал в конце нулевых в её родном городе.

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