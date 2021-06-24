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В Междуреченске опрокинулся вагончик аттракциона “Паровоз”

В Междуреченске опрокинулся вагончик аттракциона “Паровоз”

ЧП в Междуреченском парке. Там опрокинулся вагончик аттракциона “Паровоз” .  Публикация стала одной из самых популярных в социальных сетях.

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