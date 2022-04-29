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Женщины-воины: ярость персидских амазонок

Женщины-воины: ярость персидских амазонок

В древности власть Персидской империи охватывала почти всю Азию. Соседним государствам было просто нечего противопоставить агрессивной политике Ахменидов, каждое свое слово подкреплявших огромной армией под командованием сильнейших военачальников.

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