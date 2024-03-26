Из плена ВСУ за всё время спецоперации освободили 17 жителей Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. За период спецоперации из плена ВСУ были освобождены 17 жителей Удмуртии. Об этом в итоговом докладе за 2023 год сообщил Уполномоченный по правам человека в Удмуртской Республике Виктор Кушко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии