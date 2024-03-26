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SUSANIN

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Из плена ВСУ за всё время спецоперации освободили 17 жителей Удмуртии

Из плена ВСУ за всё время спецоперации освободили 17 жителей Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. За период спецоперации из плена ВСУ были освобождены 17 жителей Удмуртии. Об этом в итоговом докладе за 2023 год сообщил Уполномоченный по правам человека в Удмуртской Республике Виктор Кушко.

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