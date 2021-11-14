Россияне стали терять интерес к рефинансированию потребительских кредитов и ипотеки на фоне повышения Центробанком ключевой ставки, сообщают «Известия» со ссылкой на крупные финансовые организации.
В России сократился спрос на рефинансирование
Комментарии
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Раиса Фазлетдинова
Мы брали в банке 500 тысяч рублей на 5 лет под 16,9% и платим по 18,4 тыс. руб в месяц. А наша дочь в этом году в октябре взяла в банке 500 т.р на 5 лет. под "маленькие" %, и тоже платит 18,4 тыс.руб. И ГДЕ же понижение процентной ставки? Банки, если понижают %, то повышают что-то другое, чтобы свои деньги не упустить. В результате отдашь столько же, но под другим "соусом".
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