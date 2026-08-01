Обучение в Чехии: почему стоит поступать в чешские вузы

Каждый год в чешские вузы поступают более 40 000 абитуриентов из иностранных государств. Более 70% студентов учатся там бесплатно, что является несомненным плюсом для иностранцев, ведь немногие страны предоставляют такой шанс.
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