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Секреты жизни староверов: почему они живут дольше и выглядят моложе

Секреты жизни староверов: почему они живут дольше и выглядят моложе

Секреты жизни староверов: почему они живут дольше и выглядят моложе Татьяна СергееваГлубоко в отдаленных уголках России, где время кажется замирает, и далеко от взоров цивилизации укрыты староверческие поселения и монастыри.

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