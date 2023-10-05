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Группировка войск «Запад» сорвала попытку ротации ВСУ на Купянском участке

Группировка войск «Запад» сорвала попытку ротации ВСУ на Купянском участке

Руководитель пресс-службы группы Вооружённых сил Российской Федерации «Запад» Сергей Зыбинский поделился информацией об успехах, которых военнослужащим удалось добиться в рамках ведения сражений на Купянском участке линии боевого соприкосновения.

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