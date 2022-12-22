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Блинкен во время беседы с Чавушоглу заявил о важности единства НАТО

Блинкен во время беседы с Чавушоглу заявил о важности единства НАТО

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен совершил телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, во время которого отметил важность единства Североатлантического альянса в вопросе российской СВО на Украине.

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