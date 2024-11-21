РФ за 10 месяцев в 3,4 раза увеличила объемы экспорта пшеницы в Китай

В течение первых десяти месяцев этого года Китай импортировал российскую пшеницу на сумму 84,2 миллиона долларов, что в 3,4 раза выше, чем за тот же период прошлого года (24,8 миллиона долларов), согласно данным Государственного таможенного управления Китая.