РФ за 10 месяцев в 3,4 раза увеличила объемы экспорта пшеницы в Китай

В течение первых десяти месяцев этого года Китай импортировал российскую пшеницу на сумму 84,2 миллиона долларов, что в 3,4 раза выше, чем за тот же период прошлого года (24,8 миллиона долларов), согласно данным Государственного таможенного управления Китая.
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