МВД России предупреждает о новой схеме кражи аккаунтов в аэропорту Шереметьево

МВД России выявило схему кражи аккаунтов через фальшивые Wi-Fi сети в общественных местах. Мошенники действуют в аэропорту Шереметьево, предлагая подключение к сети SVO_Free и авторизацию через Telegram, что предоставляет им доступ к аккаунтам пользователей.