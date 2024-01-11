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Кикль: Выступление Зеленского в парламенте противоречит нейтралитету Австрии

Кикль: Выступление Зеленского в парламенте противоречит нейтралитету Австрии

Лидер оппозиционной Австрийской партии свободы Герберт Кикль считает, что решение властей страны позволить главе киевского режима Владимиру Зеленскому выступить в парламенте идет вразрез с нейтральным статусом страны.

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