Омские предприниматели начали активно украшать свои территории к Новому году. Вот такая праздничная локация появилась в Камергерском переулке.
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Омские предприниматели начали активно украшать свои территории к Новому году. Вот такая праздничная локация появилась в Камергерском переулке.