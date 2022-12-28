В Архангельске торжественно открыли парк «Патриот»

Накануне празднования Дня Спасателя в Архангельске состоялась на территории школы № 62 имени Маргелова и военно-патриотического клуба «Орден» имени Светланы Власовой открыли парк «Патриот».
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