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Ветеринар Польдяева: правильное питание продлит жизнь питомцу

Ветеринар Польдяева: правильное питание продлит жизнь питомцу

Правильное питание и регулярный контроль за здоровьем питомца помогут продлить его жизнь. Об этом "Москве 24" рассказала ветеринарный врач первой категории Тушинской государственной ветклиники Наталья Польдяева.

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