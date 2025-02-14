Ветеринар Польдяева: правильное питание продлит жизнь питомцу

Правильное питание и регулярный контроль за здоровьем питомца помогут продлить его жизнь. Об этом "Москве 24" рассказала ветеринарный врач первой категории Тушинской государственной ветклиники Наталья Польдяева.
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