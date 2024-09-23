Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую акцию в Херсонской области

Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России «Генический» совместно со специалистами отдела по работе с молодежью Генической администрации, а также с юными инспекторами движения Генической школы № 2 провели профилактическую акцию для водителей города Геническа.
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