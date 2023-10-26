Клятва делом, или "Где голоса, где люди?"

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лина любимцева

Пугачева выехала из России, а в шоу-бизнесе остался тот же самый гадюшник, без изменений. Вот проводят шоу, выступают очень талантливые молодые люди, а потом куда-то исчезают. И опять по телику только Киркоров.... некоторые удавленные и безголосые кристины... Российский шоу-бизнес нужно еще чистить и чистить... Новогодние "музыкальные" передачи уже никто не ждет...