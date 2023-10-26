Коротко: немолод. В машине слушаю "Ретро-ЭфЭм", ну и остальной муз.набор, транслируемый по Цифре из Центра.
Клятва делом, или "Где голоса, где люди?"
Комментарии
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лл
лина любимцева
Пугачева выехала из России, а в шоу-бизнесе остался тот же самый гадюшник, без изменений. Вот проводят шоу, выступают очень талантливые молодые люди, а потом куда-то исчезают. И опять по телику только Киркоров.... некоторые удавленные и безголосые кристины... Российский шоу-бизнес нужно еще чистить и чистить... Новогодние "музыкальные" передачи уже никто не ждет...
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3 д.
РМ
Раиса Мелькумова
Сколько у нас красивых песен Советского периода, талантливые певцы могут их перепевать, а слышим одних бездарей …
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3 д.
Юрий Золотарев
Ищите заинтересованных! А НАРОДУ предатели отвратительны!
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3 д.
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