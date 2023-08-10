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Зарипов о будущем: «Пообщаемся с руководством «Ак Барса». Хочется остаться в развитии хоккея»

«Находимся в тесном контакте с клубом, есть хорошее общение, изучение друг друга. Думаю, в ближайшем будущем сядем и открыто пообщаемся с руководством «Ак Барса».

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