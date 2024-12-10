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Нижегородская правда

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Участок трассы М‑7 «Волга» в районе Дзержинска перекроют на несколько часов

Участок трассы М‑7 «Волга» на 380 – 385 км полностью перекроют для ремонтных работ. Там будут монтировать надземный пешеходный переход в районе Дзержинска, сообщили в Госавтоинспекции Нижегородской области.

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