Участок трассы М‑7 «Волга» в районе Дзержинска перекроют на несколько часов

Участок трассы М‑7 «Волга» на 380 – 385 км полностью перекроют для ремонтных работ. Там будут монтировать надземный пешеходный переход в районе Дзержинска, сообщили в Госавтоинспекции Нижегородской области.
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