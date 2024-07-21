«Бандиты»: президент Никарагуа назвал преступными санкции Запада против России

Санкции западных стран, введенные против России преступные, заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега во время встречи в республике с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным и вице-президентом Никарагуа Росарио Мурильо.
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