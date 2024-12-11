Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Москвичей предупредили о схемах мошенников с проездными картами

Москвичей предупредили о схемах мошенников с проездными картами

Дептранс Москвы раскрыл новую схему мошенников. Злоумышленники отправляют жертве сообщение со ссылкой якобы для пополнения баланса на карте «Тройка» и карте москвича, перейдя по которой, личные данные могут попасть в руки третьим лицам, а деньги могут быть утеряны, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

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