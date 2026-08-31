Оптимизм промышленников растет пять месяцев подряд

Летняя дефляция оказалась короче и слабее прошлогодней. Инфляционные ожидания остыли после скачка в июлечитайте на monocle.
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