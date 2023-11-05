Путь длиной в 25 лет: филиал РГЭУ (РИНХ) в г. Миллерово отметил юбилей

Торжественное мероприятие, посвященное юбилейной дате, состоялось в первый день ноября. В актовом зале филиала собрались преподаватели, выпускники разных лет, сегодняшние студенты, почетные гости: представители головного вуза, районной и городской администраций, общественных организаций, руководители других образовательных учреждений города.