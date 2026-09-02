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Энергетики «Тверьэнерго» приняли участие в благотворительном мероприятии Инициативной группы по защите животных

Энергетики «Тверьэнерго» приняли участие в благотворительном мероприятии Инициативной группы по защите животных

Сотрудники филиала «Россети Центр» – «Тверьэнерго» приняли участие в шестом благотворительном забеге «Хвостатый кросс», организованном Инициативной группой по защите животных.

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