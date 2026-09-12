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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игдисамов о фото Олейникова с футболкой «Рубина»: «Думаю, на него так давили. Отмечу характер Вани, принял сложное решение – продолжить карьеру в клубе, где воспитывался»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов прокомментировал фото новичка клуба Ивана Олейникова с футболкой « Рубина », которое было сделано до перехода в московский клуб.

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