Матыцин заявил, что МОК и WADA оказывают давление на спортивные организации

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал призыв директора департамента Международного олимпийского комитета (МОК) по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймса Маклеода не принимать участие во Всемирных играх дружбы 2024 года.
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