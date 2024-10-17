⚡️🇷🇺Артиллеристы ВС РФ разносят позиции ВСУшников в режиме нон стоп☠️ 🎥🇺🇦Кадры со стороны противника #ВСУ #ЗСУ #Украина #Прилет.
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⚡️🇷🇺Артиллеристы ВС РФ разносят позиции ВСУшников в режиме нон стоп☠️ 🎥🇺🇦Кадры со стороны противника #ВСУ #ЗСУ #Украина #Прилет.
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